Sisma, tutti i numeri del centro coordinamento soccorsi

Si è riunito a Campobasso il centro coordinamento soccorsi, presieduto dalla prefetta Maria Guia Federico. Presenti il Governatore Donato Toma, gli assessori Vincenzo Niro e Nicola Cavaliere, il presidente della provincia Antonio Battista, i vertici delle polizie territoriali, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, l'Asrem, il 118, e di Molise Acque, gestore del Ponte Liscione.

Il presidente della Regione Donato Toma, in quella sede, ha annunciato che con delibera di Giunta, è stata chiesta la dichiarazione dello Stato di emergenza alla presidenza del Consiglio dei ministri. L'atto è corredato da un primo report concernente l'evento cui seguiranno, a breve, ulteriori provvedimenti relativi alla approfondita e puntuale ricognizione dei danni provocati dal sisma, nonchè dalla quantificazione delle risorse finanziarie necessarie al ripristino del patrimonio edilizio pubblico e privato danneggiato.

Provincia e Anas continuano a monitorare le strade di competenza, Dalla ricognizione degli interventi in assistenza alla popolazione risulta, ad oggi, che grazie all'ausilio delle associazioni di volontariato, sono attive otto tendopoli, oltre al campo di Guglionesi in grado di fornire anche pasti. Anche a Montecilfone le persone ospitate nella tendopoli possono usufruire di una mensa giornaliera.

I vigili del fuoco dall'inizio dell'emergenza fino alle 23 del 27 agosto hanno effettuato 1220 interventi di cui 172 verifiche tecniche con esito di inagibilità totale o parziale, e 1004 con esisto "senza inagibilità". Gli altri 44 interventi hanno riguardato l'attività di recupero beni.

Il rappresentante della polizia stradale ha reso noto che nel corso di questa settimana sarà attivo un sistema di rilevamento della velocità lungo il viadotto di Ponte Liscione. Tutto questo per incentivare gli automobilisti al rispetto delle regole. I responsabili dell'Asrem e del 118 , secondo quanto già concordato nella precedente riunione del centro soccorsi hanno assicurato di aver effettuato sopralluoghi a Guglionesi, Palata e Montecilfone per affinare il piano sanitario di emergenza già approntato per garantire la sicurezza. Saranno inoltre definite nell'ambito di riunioni in seno all'azienda sanitaria, le modalità operative volte ad ottimizzare i servizi e le attività di comunicazione tra i diversi presidi sanitari.