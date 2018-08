Caccia, apertura straordinaria degli uffici il 30 e 31 agosto

Considerata l'imminente preapartura della stagione venatoria 2018/2019, in programma sabato 1 settembre, per offrire un servizio sempre più efficace e puntuale sul territorio, è prevista l'apertura straordinaria degli uffici "Caccia e Pesca" situati presso le sedi di Campobasso (Via G. Vico, 4), Isernia (Via G. Berta, 1), Termoli (Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 8) e Montenero di Bisaccia (Via Madonna di Bisaccia, 4). Chi ha necessità di ritirare il tesserino, può quindi recarsi presso le sopracitate strutture anche il pomeriggio - dalle ore 15 alle 18 - del 30 e 31 agosto.