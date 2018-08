Viadotti Sente e Verrino, il by bridge decreta: non ci sono rischi immediati ma occorre manutenzione

Buone nuove per la viabilità che interessa Agnone. Lo ha annunciato il consigliere provinciale delegato alla viabilità Mike Matticoli. "Per i viadotti 'Sente' e 'Verrino' non ci sono rischi immediati, ma le opere necessitano comunque di manutenzione". La dichiarazione a conclusione dei controlli effettuati con la piattaforma sottoponte sulle due infrastrutture di competenza della Provincia pentra. "In particolare il 'Verrino' - spiega Matticoli - richiede il rifacimento dell'impermeabilizzazione e il rifacimento, con potenziamento, delle scoline laterali che non riescono più ad assorbire le grandi quantità di acqua derivanti alle attuali bombe d'acqua completamente diverse dalle precipitazioni del passato". "Il 'Sente', invece, presenta la ormai famosa rotazione della pila n. 3, che sebbene non abbia fatto più movimenti, necessita comunque di messa in sicurezza. Come già ribadito in numerose occasioni se non si interviene immediatamente sui due viadotti, non è escluso che nei prossimi due/tre anni di si arrivi alla chiusura per evitare rischi all'utenza".

Intanto dal bassomolise arriva la notizia che nel corso di questa settimana sarà attivato sul viadotto che sovrasta la diga del 'Liscione' a Guardialfiera il sistema di rilevazione elettronica della velocità. Lo ha anticipato nel corso di un incontro in Prefettura a Campobasso il dirigente della sezione di Polizia stradale, Marco Graziano. Sul tratto è in vigore il limite di velocità a 50 km/h, il divieto di sorpasso e altre limitazioni segnalate in zona per i mezzi pesanti. Le prescrizioni, dopo le verifiche tecniche e strutturali eseguite dall'Anas sul ponte a seguito delle scosse di terremoto che hanno interessato l'area del medio e basso Molise