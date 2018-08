Pietracatella, oggi si festeggia S.Giovanni

Si celebra oggi a Pietracatella la festività di San Giovanni Battista: una tradizione consolidata al paese che rappresenta, sotto alcuni aspetti, la festa di chiusura degli appuntamenti estivi. Il programma religioso prevede alle 8.30 la messa per le famiglie, a seguire alle 10.30 a messa solenne, presieduta da don Mauro Geremia, vicario parrocchiale di Pietracatella, cui seguirà la tradizionale processione accompagnata dal complesso bandistico di Pietrelcina. In serata la messa di ringraziamento, presso la chiesa parrocchiale. In serata invece, dalle 20.30, si svolgerà la sagra dei maccheroni, carne e salsiccia alla brace. La tradizione è quella di accompagnare la sagra con buona musica popolare, quest'anno quella calabrese. La classica kermesse all'insegna delle musiche popolari calabresi, che animerà tutta la serata fino a notte fonda, partirà dalle ore 21, con i ragazzi di "Progetto Tarantella" e, il duo Fortunato Stillitano e Valentina Donato, due straordinari musicisti calabresi.( Ansa)