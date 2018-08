Controlli dei Carabinieri Forestali delle Stazioni di Carovilli e Frosolone, due persone denunciate per abbandono incontrollato di rifiuti e deturpamento del patrimonio paesaggistico.

Nell’ambito di controlli finalizzati alla tutela dell’ambiente, i Carabinieri Forestali delle Stazioni di Carovilli e Frosolone, hanno rispettivamente proceduto ad una denuncia in stato di libertà nei confronti del titolare di un’impresa edile per aver abbandonato in modo incontrollato rifiuti speciali in una zona boschiva, sottoposta a vincolo ambientale, e nei confronti del proprietario di un fabbricato costruito in assenza delle prescritte concessioni edilizie, dopo aver eliminato una superfice boschiva di circa millecinquecento mq, causando così un deturpamento del patrimonio paesaggistico.