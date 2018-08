Denunciato 63enne truffatore “seriale” on-line.  Emessi, inoltre, 5 Fogli di Via Obbligatori.

Personale della Squadra Mobile di Isernia ha denunciato all’Autorità Giudiziaria un 63enne pisano, responsabile di truffa online ai danni di un 34enne di Isernia.

Il giovane aveva trovato l’inserzione di una consolle per videogiochi su un noto sito di acquisti on-line, ad un prezzo particolarmente vantaggioso.

L’inserzionista aveva, poi, chiesto all’acquirente di essere contattato privatamente e di concludere la trattativa di fuori del sistema sicuro e affidabile del sito, facendosi pagare la cifra concordata mediante ricarica di una carta prepagata.

Trascorsi diversi giorni senza aver ricevuto la merce, il giovane aveva provato ripetutamente a contattare il venditore sia sull’utenza mobile sia via email, ma invano.

Le indagini effettuate dagli agenti della Polizia di Stato hanno consentito di individuare il responsabile della truffa che ha numerosi analoghi precedenti di polizia.

Il Questore di Isernia, Roberto Pellicone, ha emesso, inoltre, 5 provvedimenti di Fogli di Via Obbligatori, con divieto di ritorno per 3 anni in diversi Comuni di questa Provincia, nei confronti di 3 campani (di cui una donna), 1 barese e 1 cittadino albanese residente a Bari, anche loro con a carico numerosi precedenti di polizia.

I due campani si sono resi responsabili di tentata truffa ai danni di persone anziane e furti in abitazione, la donna di spendita di banconote false e gli ultimi due di tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di grimaldelli.

Continua, quindi, incessante l’attività di prevenzione a tutela della sicurezza dei cittadini, anche attraverso l’emissione di misure di prevenzione personale, previste dal D. Lgs. 159/2011, che incidono su diritti di libertà nei confronti di persone considerate pericolose.