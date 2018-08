Test antidroga per Consiglieri e Assessori regionali. Scarabeo: La proposta di legge regionale è stata presentata

“L’obbligo per i Consiglieri e Assessori della Regione Molise, di sottoporsi a test antidroga casuali e periodici, è l’oggetto di una mia proposta di legge regionale appena presentata e ampiamente condivisa dai colleghi di Palazzo D’Aimmo.Un significativo passo in avanti sulla strada della trasparenza e della legalità che tutti dobbiamo seguire nel delicato rapporto tra politica e cittadino. Per questo ritengo che i drugtest rappresentano un impegno serio da parte di chihasulle spalle la responsabilità di assumere decisioni nell’interesse generale della collettività. Hanno sottoscritto la mia proposta di legge, e di questo ringrazio i miei colleghi, Paola Matteo (Orgoglio Molise), Gianluca Cefaratti (Orgoglio Molise), Quintino Pallante (Fratelli d'Italia), Eleonora Scuncio (Iorio per il Molise), Armandino D'Egidio (Forza Italia), Nico Romagnuolo (Forza Italia), Aida Romagnuolo (Lega Salvini), Filomena Calenda (Lega Salvini), Antonio Tedeschi (Popolari per l'Italia) e Salvatore Micone (Udc Molise)”.

La dichiarazione tramite comunicato stampa è del consigliere regionale del gruppo misto Massimiliano Scarabeo. Che durante la scorsa legislatura non riuscì ad ottenere l'approvazione del provvedimento.