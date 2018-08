Consiglio regionale, passa l'ordine del giorno del centrodestra sul terremoto

Dopo la lunga discussione in aula il Consiglio regionale del Molise nel pomeriggio ha votato, a maggioranza, un ordine del giorno presentato dal centro destra che riguarda l'emergenza terremoto.

Il documento impegna il Governatore, Donato Toma, e la Giunta ad attivare tutte le iniziative e le procedure civili e amministrative, nonché necessarie per proseguire nell'intento dichiarato di attivare da subito e concretamente un programma di interventi volti alla verifica e messa in sicurezza di strutture e infrastrutture pubbliche e private con particolare riguardo agli edifici strategici. Nel corso dei lavori dell'Assemblea sono stati presentati altri due ordini del giorno, a firma dei consiglieri di minoranza del Pd e del M5s. Intanto il prossimo 7 settembre il Governo centrale dovrebbe deliberare sullo stato di emergenza chiesto dalla Regione. "Ho fiducia nel Governo - le parole di Toma in Aula - il Molise è di fatto in uno stato di emergenza".