Isernia: Controlli sui viadotti “Verrino” e “Sente”, scattano mirati servizi da parte dei Carabinieri

Sono stati prontamente avviati i controlli dei Carabinieri sui viadotti della Strada Provinciale 86, denominati “Verrino” e “Sente”, in provincia di Isernia, così come deciso in sede di riunione tenutasi presso la locale Prefettura, riguardante l’analisi sullo stato delle infrastrutture viarie. Tra le prescrizioni impartite dall’Ente gestore e sulle quali verificheranno la scrupolosa osservanza le Forze dell’Ordine presenti sul territorio, vi è quella della riduzione del limite di velocità e l’adozione di particolari cautele in caso di pioggia. Già questa mattina pattuglie dei reparti territoriali del Comando Provinciale Carabinieri di Isernia, hanno svolto mirati servizi sul rispetto delle nuove disposizioni, non rilevando comunque al momento particolari criticità.