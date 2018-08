Cerro al Volturno: Infortunio sul lavoro, operaio rimane ferito durante i lavori  sulla Strada Statale 632.

Un operaio di una ditta appaltatrice di lavori riguardanti la manutenzione della segnaletica orizzontale in corso sulla Strada Statale 632, nel tratto che attraversa il comune di Cerro al Volturno, è rimasto ferito ad una gamba mentre era intento a manovrare una corda plastificata per delineare la porzione di asfalto da rimarcare. L’operaio, originario della provincia di Campobasso, è stato immediatamente soccorso e trasportato presso l’Ospedale civile di Isernia, dove è stato riscontrato affetto da una ferita da taglio alla gamba sinistra è giudicato guaribile con quindici giorni di prognosi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Castel San Vincenzo, competenti per territorio, che in queste ore stanno eseguendo accertamenti per verificare il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.