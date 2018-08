Picchia la moglie con un pugno, 50enne di origini siciliane riceve un provvedimento di ammonimento

Un altro episodio di violenza domestica è stato scoperto dagli agenti della polizia di Isernia. E' avvenuto in un centro della provincia come sostiene una nota diramata dal Questore Roberto Pellicone. Un 50enne di origini siciliane è stato colpito da provvedimento di ammonimento. Deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni dell’ex convivente, una 40enne residente in questa Provincia, ricorsa recentemente alle cure del locale ospedale civile per un pugno sferratole dall’uomo.

La decisione è stata presa dopo una breve ed approfondita istruttoria del personale della Divisione Polizia Anticrimine della Questura, che effettuerà controlli mirati per accertare l’effettiva cessazione delle condotte violente nei confronti della donna. L’uomo è già destinatario di un’Ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare emessa dal Tribunale di Isernia nei giorni scorsi.

Prosegue, intanto, l’implementazione del Protocollo E.V.A., che ha codificato le best practices per la gestione degli eventi legati alla violenza domestica, stilando una serie di linee guida per gli operatori che gestiscono gli interventi e creando una banca dati che permette agli agenti della Polizia di Stato di sapere se in passato vi siano stati altri episodi di violenza in un determinato contesto familiare, consentendo, quindi, di tenere sotto controllo le situazioni più rischiose anche in assenza di formale denuncia.