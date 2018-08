Polo scolastico, le rassicurazioni del sindaco Marcovecchio: fine dei lavori entro l'8 ottobre, apertura a dicembre. Lo scetticismo dei genitori

Riunione presso il comune di Agnone tra amministrazione comunale e genitori della popolazione in età scolare. Motivo della affollata riunione i tempi di apertura del nuovo polo scolastico. L'interesse dei genitori e di tutta la comunità rimane e si rafforza dopo l'ultimo evento sismico molisano,la certezza della sicurezza dei ragazzi nell'ambito delle strutture dove trascorrono gran parte della loro giornata. Presente alla riunione il Sindaco Marcovecchio, l'Assessore Scampamorte, la dirigente scolastica Tonina Camperchioli, dell'istituto omnicomprensivo agnonese.

Il Sindaco , anche nell'intervista rilasciata a Altomolise.net purtroppo con qualche difficoltà iniziale e non se ne comprendono le ragioni trattandosi di riunione fortunatamente a porte aperte e di grande interesse generale, e' stato molto rassicurante. La ditta appaltatrice ha garantito la fine lavori entro l'8 OTTOBRE, e l'apertura entro il mese di dicembre. Naturalmente con l'apertura del nuovo polo scolastico i bambini della primaria di San Marco , saranno trasferiti nei nuovi locali e altresi si sta cercando una soluzione con la provincia e regione per il trasferimento degli studenti dell'istituto alberghiero. Il sindaco nell'intervista ha garantito anche per l'edificio di Pietro Micca che alle dovute verifiche non ha presentato rischi imminenti.

Ci sarà tra una settimana circa una nuova riunione tra amministrazione e genitori per eventuali aggiornamenti.

Tutto bene allora? Alcuni genitori intervistati a fine riunione hanno mostrato tutto il loro scetticismo rispetto alle rassicurazioni del primo cittadino, ponendo il problema dell'imminente riapertura delle scuole e i ragazzi saranno costretti a rientrare in strutture che sono state definite in una nota del sindaco stesso "poco sicure" e non solo, i genitori non sono convinti che le date annunciate dalla ditta appaltatrice e dal sindaco potranno essere rispettate, visto che i lavori per terminare il polo scolastico procedono a rilento,con pochi operai addetti che lavorano solo saltuariamente, oggi i genitori riferivano che nessun operaio era presente al polo scolastico

A latere della questione del polo scolastico, il sindaco Marcovecchio,alla nostra domanda sulle accuse mosse al comune di agnone,dal consigliere regionale di minoranza del m5s, Andrea Greco durante consiglio monotematico sul sisma molisano, ieri 30 Agosto sull' attivazione del COC, il sindaco ha risposto che il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) post sisma, e' un atto dovuto su indicazioni della protezione civile e della prefettura, serve ad assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di Agnone, la direzione ed il coordinamento dei servizi in relazione all'evento, e da questo non si evince la necessaria o obbligatoria richesta di fondi. In ogni caso Greco ha insistito molto anche sul fatto che Agnone e' stato l'unico comune altomolisano ad averlo richiesto