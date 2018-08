Greco dopo il consiglio regionale ribadisce: sono pronto ad azioni forti per l' Alto Molise. Marcovecchio non strumentalizzi le mie dichiarazioni

Andrea Greco M5S, consigliere regionale di minoranza, in un post fb ribadisce con forza le posizioni espresse ieri 30 Agosto in consiglio regionale. Ritorna sulla questione dell'attivazione del C.O.C post sisma da parte del comune di Agnone, a suo avviso richiesto esclusivamente per ottenere fondi che invece vanno assegnati ai paesi realmenti colpiti dal sisma di ferragosto e non a paesi distanti 80 km dall'epicentro. Ribadisce il suo impegno politico su tutte le questioni che interessano Agnone e il territorio Altomolisano.

Accusa il sindaco Marcovecchio di strumentalizzare le sue dichiarazioni a fini politici e annuncia interventi anche su una questione all'ordine del giorno, il nuovo polo scolastico di Agnone, vista l'imminente riapertura delle scuole e prefigura "azioni molto forti al fine di tutelare gli interessi dei giovanissimi studenti altomolisani. Sicuramente farò richiesta di documentazione al Comune e richiesta di intervento ai Vigili del Fuoco e alle autorità preposte al controllo"

Di seguito la dichiarazione di Andrea Greco.

Trovo irrispettoso e assurdo che il sindaco mi accusi di attaccare la mia gente, quello che ho attaccato è l'assenza di buon senso.

Ieri in Consiglio regionale ho detto (lo testimonia il video) che troverei irrispettoso sottrarre fondi ai Comuni realmente colpiti dal sisma perché il sindaco di un paese a 80 chilometri dall'epicentro dello sciame sismico ha attivato le procedure fondamentali per ottenere fondi per l'emergenza e, magari, aprire ad eventuali risarcimenti futuri.

Io sono di Agnone, la mia famiglia, i miei amici vivono lì e certamente esigo il massimo della tutela per i miei concittadini, ma nessuno mi ha mai segnalato problemi legati allo sciame sismico di qualche giorno fa.

Sono certo che la mia gente, molto più lungimirante degli amministratori, non ha alcuna intenzione di sottrarre nemmeno un centesimo a centinaia di persone che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione.

Aggiungo, inoltre, che lavoro ogni giorno (anche) per la mia Agnone e a tal proposito vi informo che a brevissimo incontrerò i miei concittadini per parlare del polo scolastico ancora chiuso, anche a causa delle inefficienze politico-amministrative dei vari livelli istituzionali.

Il presidente Toma dimostra completa indifferenza per Agnone e l'Alto Molise, e non è allargando l'area di emergenza a tutta la Regione che si dimostra vicinanza al territorio, ma assicurando la corretta gestione dei fondi e assicurando ai bimbi un luogo sicuro in cui studiare. Subito, ora, senza più alcun indugio.

È la ventesima volta che chiedo a Toma spiegazioni, con atti scritti, con interventi in aula e con contatti diretti. Ora sono stufo di essere preso in giro o, peggio ancora, ignorato, insieme a tutti i genitori.

Per questo sono pronto ad azioni molto forti al fine di tutelare gli interessi dei giovanissimi studenti altomolisani. Sicuramente farò richiesta di documentazione al Comune e richiesta di intervento ai Vigili del Fuoco e alle autorità preposte al controllo."