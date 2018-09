Miss Molise, eletta la 21enne campobassana Alessandra Piscopo

Miss Italia: un concorso che ha dato il via a importanti carriere come attrici a Sophia Loren, Gina Lollobrigida e Silvana Mangano. Poi, col passare del tempo e il cambiare dei costumi, i corpi si sono assottigliati, adeguandosi via via a canoni di bellezza sempre più rigidi. Fino ad arrivare ai giorni nostri e alla riscossa delle curve, con le edizioni più recenti.

Anche quest'anno ci sarà una miss Molise a contendersi la fascia della reginetta di bellezza d'Italia. E' stata eletta ieri sera nella piazza centrale di Campomarino alta e si chiama Alessandra Piscopo. Ha 21 anni è di Campobasso ed è iscritta al terzo anno della facoltà di medicina. Segno che anche chi punta alla cultura nella sua vita, almeno una volta si ferma e punta sulla propria bellezza per raggiungere la fama oppure una carriera sicura, in un momento in cui lavorare diventa sempre più difficile. La manifestazione di Campomarino è stata organizzata con la collaborazione del Comune di Campomarino. L'assessora alla cultura Anna Saracino ha premiato in prima persona la miss risultata vincitrice. Spicca la presenza dello studio "Donna più" di parrucchieri di San Bartolomeo in Galdo (Benevento) che con competenza ha pettinato le miss in gara e anche la vincitrice.

Il percorso delle molisane in gara non è terminato qui: per Alessandra Piscopo miss Italia continua quindi. Prossima tappa le prefinali nazionali di Jesolo dal 3 all' 8 agosto. Miss Italia 2018, finale a Milano: quando e dove vederla

"E' con grande soddisfazione - dice la patron Patrizia Mirigliani all'Ansa - che posso comunicare le prime novità della 79/a edizione di Miss Italia e, in particolare, che le 200 candidate elette nelle regioni saranno ospitate dal 3 all'8 settembre a Jesolo, la 'città delle miss', per partecipare alle Prefinali nazionali". Il numero delle candidate sarà ridotto gradualmente fino all'individuazione delle 30 ragazze che si contenderanno il titolo.“

La finale, in programma per domenica 16 settembre, si svolgerà per la prima volta nella storia del concorso a Milano. L'incoronazione della più bella d'Italia avverrà al termine di uno show trasmesso in diretta dagli studi televisivi di Infront Italy, la società di sport marketing che da quest'anno gestirà la produzione, in collaborazione con Miren, delle due prime serate in onda il 13 e il 16 settembre sempre su La7.

Alessandra Piscopo potrà avere la stessa fortuna delle attrici di una volta? Per lei e le altre concorrenti di Miss Italia, concorso che nonostante l'inserimento delle taglie morbide continua a puntare principalmente sulla forma fisica delle ragazze, la giungla della fama e della carriera nel mondo dello spettacolo si fa sempre più dura. Soprattutto grazie alla concorrenza che i reality show e i talent continuano a fare a un concorso storico che ha la sua più bella dal 1939 fino ad oggi.

Alessandra è mora con gli occhi chiari. Un tipo di bellezza classico che potrebbe sfondare anche alle finali nazionali. Altomolise.net, anche con un po' di sano campanilismo, le augura di arrivare più lontano possibile.

