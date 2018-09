Greco vicino ai suoi concittadini studenti sul polo scolastico: chiederemo verifiche statiche su tutti i vecchi edifici scolastici

Il consigliere regionale M5S oggi sabato 1 settembre a Agnone. Non potevamo non approfittare della sua presenza presso la cittadina altomolisana, suo luogo di nascita, per rivolgergli qualche domanda presso la sede di Altomolise.net. Gentile e cortese come suo solito non si è sottratto alle nostre domande sul polo scolastico Agnonese, argomento all'ordine del giorno vista l'imminente riapertura delle scuole. Il nuovo polo scolastico doveva essere consegnato al comune dalla ditta appaltatrice entro il dicembre 2017. Siamo agli sgoccioli del 2018 e i lavori ancora sono appesi. La ditta rivendica pagamenti non percepiti per i lavori eseguiti e inoltre urgono altri finanziamenti per la fine dei lavori. Il sindaco Marcovecchio, ha incontrato i genitori degli studenti venerdi 31 Agosto e ha dato garanzia sulla chiusura dei lavori entro l'8 ottobre e l'apertura ufficiale del nuovo polo entro dicembre 2018. Ma i lavori languono e in tanti pensano che le date non saranno rispettate.

Intanto gli studenti dovranno rientrare nei vecchi edifici scolastici. Greco su questo argomento è stato categorico, affermando

" Gli studenti e le famiglie hanno il sacrosanto diritto di frequentare luoghi istituzionali sicuri a fronte di ogni tipo di evenienza. A tal proposito utilizzeremo tutti gli strumenti affinchè il nuovo polo scolastico diventi esigibile in tempi brevissimi.Abbiamo chiesto chiarimenti nel merito dei finanziamenti, più volte, per iscritto e verbalmente al presidente Toma, non abbiamo ottenuto alcun tipo di risposta. Molto probabilmente i finanziamenti scritti sula carta per il polo scolastico sono stati destinati ad altro. Ma adesso e dopo il sisma di ferragosto in Molise, e' tempo di agire senza alcuna deroga. Siamo pronti a praticare azioni anche molto forti, sicuramente chiederemo le verifiche statiche sui vecchi edifici scolastici,servendoci di tutti gli organi competenti nel merito, anche se questo potrebbe mettere a rischio l'inizio regolare delle lezioni. I genitori e la popolazione saranno protagonisti con noi in questa battaglia. In altre realtà i comitati delle mamme hanno svolto e stanno svolgendo un grosso ruolo"