Canile Municipale, il Comune di Agnone verifica la disponibilità economica per realizzarlo

Di seguito la delibera del comune di Agnone del 6 agosto che dispone tutti gli atti e le relative procedure per l'attivazione di un canile municipale. Unico neo nell'ambito di un atto decisamente apprezzabile, il punto che testualmente recita"previa verifica della copertura finanziaria, riservandosi, all’esito, di attivarsi per individuare adeguati canali di finanziamento presso il Ministero o altro".

E' necessario perciò reperire i finanziamenti a copertura delle spese che tale progetto comporta. Molti sono i cittadini che aspettano fiduciosi la realizzazione del canile. Le delibere si fanno ma si sfanno anche, sicuramente il comune di Agnone espleterà tutte le procedure, compresa la ricerca della copertura finanziaria per realizzare il canile.

D E L I B E R A

DI IMPARTIRE le seguenti direttive programmatiche al Responsabile del III Settore:

• Provvedere ad attivare e compiere tutti gli atti gestionali necessari per potere addivenire

alla realizzazione di un Canile municipale, ivi compresi la preliminare individuazione

dell’area più idonea e la conseguente predisposizione dei necessari atti progettuali, anche

a mezzo affidamento esterno, previa verifica della copertura finanziaria, riservandosi,

all’esito, di attivarsi per individuare adeguati canali di finanziamento presso il Ministero

o altro e, quindi, di appostare le relative risorse in bilancio;

DI DICHIARARE con separata e successiva votazione, resa per alzata di mano stante l’urgenza

di adottare i provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134-4

coma del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.