Frosolone, domani l'attivazione di un centro Auser

Domani 4 Settembre , a Frosolone presso la "Sala Convegni" - ex Municipio, vi sarà l'inaugurazione della nuova sede Auser Volontariato Frosolone con l'incontro “ COSA POSSIAMO FARE PER MANTENERE ATTIVO IL NOSTRO CERVELLO” a cura del Prof. Loreto Tizzani, Cultore di Neuroscienze Presso l’Università della Terza Età di Campobasso.



L'Auser è un'associazione volta a “favorire l’invecchiamento attivo della popolazione attraverso l’impiego delle persone anziane in attività di utilità sociale e iniziative di formazione permanente”, scopo dell'attività Auser - come evidenziato dal Presidente Regionale Dante

Leva - è quello di dare la possibilità alla persone anziane e non, di uscire dalla solitudine e dall'emarginazione per socializzare

all'interno di strutture in cui si possa riscoprire il valore di stare bene insieme. Grazie alla sensibilità del Sindaco e di tutta l'Amministrazione

comunale, anche il Comune di Frosolone avrà la sua sede Auser.