Billemillenario Ovidiano, la confesercenti Abruzzo non vuole perdere il finanziamento statale

Un'Associazione di imprese non può non prendere atto della necessità di operare con urgenza, nello spirito della Legge 29 dicembre 2017, n. 226, "Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio", pubblicato sulla G.U. N. 21 del 26 gennaio 2018. Per questo la Confesercenti d'Abruzzo sosterrà le azioni proposte dalla DMC e dal suo Presidente Fabio Pingue e si impegna La Città di Sulmona, ma anche tutto il territorio di riferimento, deve essere in grado di spendere un contributo cospicuo per un evento culturale irripetibile che lo Stato riconosce meritevole di finanziamento a patto che si facciano dei progetti utili alla promozione, alla ricerca, alla tutela e alla diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Ovidio. Queste sono opportunità che una comunità non può perdere, perché a perdere sarebbero tutti i cittadini, ma in modo particolare le imprese del commercio, del turismo e dell'artigianato che, da un mancato marketing territoriale subiscono e subirebbero danni notevoli per la l'intera economia.

La Confesercenti d'Abruzzo intende rilanciare il suo appello a tutte le forze vive della Città, alle realtà civiche del territorio e ai rappresentanti delle categorie, delle professioni, dei sindacati, al mondo economico, imprenditoriale, culturale e sociale nel suo complesso, affinché ciascuno si assuma le proprie responsabilità in funzione della ricostruzione di un percorso efficace ed efficiente che possa condurre l'economia locale fuori dal contesto di crisi permanente, verso un futuro rassicurante che merita un programma di azione condiviso e valido.