Congelamento sfratti per morosità incolpevole, soddisfatta la consigliera Calenda

Il congelamento degli sfratti per morosità incolpevole o sfratti esecutivi diventa argomento importantissimo per la consigliera regionale Filomena Calenda. “Sugli sfratti esecutivi – spiega la consigliera regionale della Lega – ho lavorato da anni , dapprima in veste di rappresentante del mio patronato e su Isernia abbiamo portati avanti battaglie davvero importanti e degne di nota, difendendo i diritti dei cittadini. Ora da consigliera regionale – continua Filomena Calenda – faccio un plauso alla delibera di giunta, voluta dal presidente Toma e dall’assessore Di Baggio. Con quest’utimo, mi ero incontrata proprio la settimana scorsa a Campobasso e con noi vi era anche una dirigente dello Iacp, per limare i dettagli di questa interessante iniziativa sociale, che garantirà un tesso sicuro a moltissimi molisani.A marzo scorso chiesi anche all’ex governatore Frattura e all’allora presidente del Consiglio regionale Cotugno, di congelare questi sfratti affinchè non diventassero strumento politico e di richiesta di voti. E’ anche all’epoca ci fu molta sensibilità. Ora il risultato è stato raggiunto e ne sono davvero molto felice. Lavoriamo sempre con questo impegno e con questa dedizione”.