Aggressione in carcere a Campobasso, agente grave ma non in pericolo di vita

L'episodio di violenza si è verificato alle 14 di oggi in carcere a Campobasso. Un agente di polizia penitenziaria è stato aggredito da un detenuto. La vittima dell'aggressione si trova in ospedale per accertamenti ma non sarebbe in pericolo di vita. Sarebbe stato colpito al volto con un pugno e nel cadere a terra avrebbe battuto la testa. Il detenuto è stato immediatamente immobilizzato dagli altri agenti penitenziari e reso inoffensivo.

L’episodio sarà oggetto domani mattina alle 10,30 di una conferenza stampa, davanti al carcere di Campobasso, indetta dal Segretario Generale del sindacato di Polizia Penitenziaria (S.PP.) Aldo Di Giacomo.