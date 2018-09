Soccorso dai vigili del fuoco pastore disperso a causa di una fitta nebbia a Monte Miletto Roccamandolfi (IS).

Sabato pomeriggio, un pastore è stato avvolto all'improvviso da una fitta nebbiamentre mentre era al pascolo a monte Miletto Roccamandolfi (IS).

Il pastore capitato nei pressi del ponte Radio dei Vigili del Fuoco d Isernia ubicato a oltre 2000 metri di quota ha chiesto soccorso agli stessi

Vigili del Fuoco

.Stante le avverse condizioni meteo non è stato possibile l'intervento dell'elicottero ed i Vigili del Fuoco hanno dovuto raggiungere il pastore

via terra, avvendolo prontamente localizzato.

È stato utilizzato un mezzo fuori strada per un primo tratto e poi si è proceduto a piedi, per circa 40 minuti, lungo il sentiero impervio, con l'ausilio della specifica strumentazione in dotazione, stante la ridotta visibilità.

Soccorso il pastore, constatate le buoni condizioni di salute, è stato condotto a valle e affidato al personale del 118 per le cure del caso.