Cral Asrem di Agnone, ecco le nuove cariche

In data 14.06.2018 si sono svolte le elezioni per il rinnovo degli Organi Direttivi del Cral Asrem Agnone. Gli aventi diritto di voto erano 184, mentre i votanti 145. Da dette elezioni sono stati eletti i seguenti Consiglieri:

Consiglieri Voti CARFAGNA Giacinto 40 CIMMINO Fausta 7 DE SIMONE Carlo 40 DEL PAPA Stefania 22 DELLI QUADRI Bruno 26 DI CIOCCO Carmelina 11 DI LOLLO Cristina 17 DI STEFANO Luciano 13 LA MORGIA Roberta 9 LONGO Osvaldo 9 MARCOVECCHIO Biase Giorgio 8 MASCIOTRA Lucio 8 MASTRONARDI Pasquale 10 MONACO Domenico 16 ORLANDO Marco 14 VECCHIARELLI Gerardo 14

In data 03.07.2018 si è riunito il Consiglio Direttivo eletto. Dopo ampia discussione l’esito è risultato il seguente:

Presidente: Domenico Monaco

Vice-Presidente: Cristina Di Lollo e Stefania Del Papa

Segretario Amministrativo: Carlo De Simone

Cassiere:Bruno Delli Quadri

Provveditore: Fausta Cimmino

In tale Consiglio Direttivo si è deciso di emanare specifico avviso pubblico, da diffondere sia su tutti i Comuni dell’Alto Molise ma anche su tutti gli organi di comunicazione, teso ad ottenere un elenco di attività economiche disposte ad effettuare una scontistica a tutti i Soci del CRAL stesso, con scadenza dell’avviso stesso al 30.09.2018 e con validità per la restante parte del 2018 e per tutto il 2019

In data 07.08.2018 il CRAL ASReM Agnone ha aderito al Circuito Nazionale di Convenzioni ed Agevolazioni dell’ASSO CRAL, con la possibilità, per i propri soci, di accesso ad oltre 20.000 convenzioni nazionali. E’ attiva la pagina facebook CRAL ASReM Agnone, ed è in via di realizzazione un sito internet.

Tra i programmi per la restante parte del 2018, è prevista un’uscita aggregativa nella prima parte del mese di ottobre, oltre che la riproposizione della cena sociale nel mese di dicembre.