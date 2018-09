Scontistica, il cral asrem di Agnone emette un avviso pubblico

Il Cral Asrem di Agnone dopo la riunione del 3 luglio di quest'anno ha emesso un avviso Pubblico sulla scontistica che definisce modalità, condizioni e benefici offerti da parte di esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali, attività di servizio, nonché attività ed istituzioni culturali. Saranno ammesse all’elenco dei pacchetti di scontistica le attività economiche, soggetti giuridici, istituzioni, ecc., che si dichiareranno disponibili a mettere a disposizione dei possessori della tessera CRAL ASREM AGNONE – circa 200 iscritti - particolari offerte commerciali.

Ciascun soggetto, rispondente ai requisiti di cui sopra, potrà proporre la propria offerta di agevolazioni che dovrà consistere in: Agevolazioni particolarmente significative in termini qualitativi di promozione del proprio prodotto offerto (es. non esaustivo l’assaggio gratuito di un prodotto tipico o la prova di un’attrezzatura); Sconti sui prodotti e/o servizi offerti; Servizi aggiuntivi o il dono di un bene per un valore corrispondente almeno al 20% del valore del prodotto acquistato.

Il Consiglio Direttivo del CRAL ASREM AGNONE si riserva di non accettare la domanda, a suo insindacabile giudizio, nei seguenti casi: Qualora non risulti chiara l’offerta proposta e non sia stato possibile sanare la situazione con una successiva nota integrativa; Qualora l’offerta riguardi prodotti e/o servizi riconducibili a propaganda di natura politica, sindacale, religiosa o di dubbia moralità; Qualora l’offerta contenga messaggi offensivi, di razzismo, di odio o comunque lesivi della dignità umana; Tutte le attività ammesse all’elenco saranno promosse attraverso i seguenti strumenti: Promozione attraverso i canali social del CRAL: Profilo Facebook: CRAL ASREM Agnone;Inserimento nella specifica sezione dedicata del realizzando sito internet del CRAL ASREM AGNONE (IS); Affissione del relativo elenco nella bacheca Ufficiale del CRAL, nonché in luoghi comunemente frequentati dai Soci all’interno delle Sedi Lavorative.