Baranello, si ribalta col trattore: muore un agricoltore di 84 anni

Giulio Tomaro 84 anni di Baranello è la vittima dell'incidente nei campi che è avvenuto questa mattina nel comune del Molise centrale. Il fatto è successo intorno alle 12 in contrada Macchie. Sul posto sono arrivati immediatamente le ambulanze del 118, i vigili del fuoco ma per l'anziano ormai non c'era più nulla da fare. I carabinieri dovranno ora ricostruire la dinamica della tragedia nei campo.

Da una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che l'uomo, mentre era alla guida del suo mezzo, si è ribaltato su se stesso rimanendone impigliato. Ad accorgersi del dramma appena consumatosi sono stati i familiari ma ormai non c'era più nulla da fare. Ai vigili del fuoco e alle ambulanze non è toccato altro che liberare il corpo dal mezzo agricolo e comporne la salma.