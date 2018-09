Agnone, i carabinieri trovano un teschio di neonato nel rione Sant'Antonio

Un piccolo teschio di neonato, di piccolissime dimensioni, in avanzato stato di decomposizione. E' questa la terribile scoperta fatta questa mattina, dai Carabinieri della Stazione di Agnone e del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia.

I militari sono intervenuti presso un cantiere dove sono in fase di realizzazione alloggi dell’Istituto Autonomo Case Popolari, nel rione Sant’Antonio. La macabra scoperta è stata fatta In un locale seminterrato,all’interno di una nicchia in pietra.

Il cranio di neonato è risalente a molte decine di anni fa. I Carabinieri hanno ovviamente eseguito i rilievi tecnici e sottoposto a sequestro il piccolo teschio rinvenuto, che ora è stato messo a disposizione della competente Autorità Giudiziaria. Ulteriori indagini sono in corso per fare piena luce sulla terribile scoperta.

Le domande di rito sono: come mai è stato occultato e a chi potrebbe appartenere. Non saranno indagini facili ma si cercherà di capire quale sia la storia che ha portato a questa triste scoperta.