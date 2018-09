Riserva MAB di Monte di Mezzo 13a giornata nazionale per la custodia del creato organizzata dalla diocesi di Trivento.

Si è celebrata oggi Vastogirardi nella Riserva MAB di Monte di mezzo la giorn13a ata nazionale per la custodia del creato organizzata dalla diocesi di Trivento. Dopo la celebrazione della Santa Messa da parte di S.E. Monsignor Palumbo , presenti il Corpo Forestale e Carabinieri, il Comandante Fanelli, l'Amministrazione comunale di Vastogirardi, diversi ex- forestali e fedeli dell'Alto Molise, il coro di Pescolanciano e Vastogirardi coi relativi parroci Don Pietro e Don Paolo, è stata data lettura del messaggio di Papa Francesco in occasione di questa girnata, a seguire un breve saluto del Capitano Fanelli e i ringraziamenti della consigliera comunale Franca Di Tella. Al termine un buffet offerto dai militari della riserva MAB di Monte di mezzo. Ringraziamo S.E.Monsignor Palumbo per aver scelto ancora una volta Vastogirardi e la sua riserva MAB di Monte Di Mezzo per celebrare la 13a giornata del Creato, in questi luoghi la natura ci avvicina a Dio, ci mette in contatto con Dio, troviamo e, in qualche caso, possiamo ritrovare Dio. Ringraziamo il Corpo Forestale e Carabinieri per la loro disponibilità e attività ma soprattutto per il loro lavoro, in qualche modo un lavoro privilegiato perchè essi sono i custodi di questo nostro creato.