Bagnoli del Trigno, ritrovato cadavere un 71enne nella sua abitazione

Giornata nera per la cronaca in Molise. Un 71enne (B.A. le sue iniziali) è stato rinvenuto cadavere nella sua casa di Bagnoli del Trigno. L'uomo non dava notizie di se da alcuni giorni e per questo ha destato la preoccupazioni dei suoi concittadini che lo conoscevano.

Per entrare nella sua abitazione c'è stato bisogno dell'ausilio dei vigili del fuoco del distaccamento di Agnone. Sul posto anche le ambulanze del 118 di Trivento che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Da una prima ricognizione cadaverica sembrerebbe che l'uomo sia stato colto da un malore e che sia morto da alcuni giorni.