Scherma, a Campobasso lezioni di eccellenza con il maestro Michele Bonsanto

Un ospite d’eccezione al Campus estivo del Galassport. Campione e Maestro di scherma di fama internazionale, Michele Bonsanto, da quest’anno Maestro dell’ASD Accademia di Scherma Campobasso, nelle mattine del 4 e 5 settembre è stato in visita al centro estivo per incontrare i bambini e i ragazzi ed introdurli ad alla disciplina che non è solo competizione, ma anche arte e maestra di vita.

Un’occasione, quindi, per appassionare i potenziali sciabolatori alla disciplina che ha portato il Mastro Bonsanto ad indossare medaglie sui podi mondiali.

Da atleta ha indossato per quasi un decennio la casacca del Centro Sportivo Carabinieri e per lo stesso arco temporale è rimasto nel giro della nazionale di sciabola maschile, annoverando 4 titoli italiani, 2 vittorie in Coppa del Mondo under 20, 3 titoli di Campione del Mondo militari a squadre, 3 medaglie di bronzo individuali ai Campionati Mondiali militari. Ha preso parte per 2 volte ai Campionati Mondiali under 20 , è stato riserva ai Campionati mondiali assoluti nel 1985, partecipando a circa 30 prove di Coppa del Mondo assoluti.

Da tecnico vanta più di 50 titoli interregionali, 20 titoli italiani, 20 prove nazionali e 10 titoli italiani a squadre, 3 medaglie d’oro ai Giochi del Mediterraneo, cadetti, giovani e a squadre, 2 medaglie d’oro ai Campionati Europei Cadetti a squadre, una medaglia di bronzo ai Campionati Europei Cadetti. Un oro mondiale under 20.

La collaborazione con il centro Polisportivo Galassport, in occasione del campus estivo, è stata organizzata dall’Accademia di Scherma Campobasso dando la disponibilità del Maestro, in concomitanza con l’inizio dell’ attività agonistica e del corso annuale sia per adulti che per bambini.