San Giovanni Rotondo, ottima performance del Molise alla 23esima edizione del Campionato dell'organetto

E’ terminato con una ovazione ed un tripudio di gente che assiepata nella splendida piazza dei Martiri di San Giovanni Rotondo, ha cantato e ballato sino a notte. Il Molise mostra il bello di sé ed oltre l’eccellente piazzamento dell’ormai Campione di Campochiaro, Francesco Scarselli, secondo assoluto, l’over 50^ viene vinto dal Pietracatellese Nunzio Comodo, ottimi piazzamenti per gli altri Molisani intervenuti con un plauso alla scuola di Minichillo da Trivento. Presenze onorevoli dal Molise con il Sindaco di Montorio Nino Ponte e della Consigliere Regionale Aida Romagnuolo, presente nell’intero arco della manifestazione.

Così il 23^ Campionato del Mondo di organetto e fisarmonica diatonica ha chiuso i battenti dichiarando vincitori per la categoria Senior Diatonica ex equo : Duré Gabriel Eduardo dalla Spagna e Costa Ermes da Corvara ( BZ ); per la categoria Junior Diatonica : Tortora Matteo da Borgo Rosa ( Rieti ); per la categoria Organetto Senior ex equo : Infantino Pietro da Montesano sulla Marcellana e Del Sonno Manolo da Artena ( Roma ); per la sezione Organetto Junior ex equo : Foglietta Luigi da Montereale ( AQ ) e Romano Mario da Arena Bianca ( Sa ); per la Categoria Over 50 proveniente da Campodipietra ( CB ) Comodo Nunzio.

Una manifestazione fortemente voluta dal DUC ( Distretto Urbano del Commercio) di San Giovanni Rotondo, con il decisivo supporto dell’Amministrazione Comunale, dal parco del Gargano, dalla Regione Puglia, dalla BCC, con il patrocinio dei Borghi d’Eccellenza, dei Comuni di Monte Sant’Angelo, Cagnano Varano , Vieste, San Marco in Lamis, Rignano Garganico, che ha visto una selezione di oltre 200 concorrenti che con amici e famigliari, hanno contribuito alla manifestazione con coreografie, musiche e balli che hanno avvolto per tre giorni la Città.

Un campionato che nella direzione artistica del Presidente della FITP, anch’essa patrocincante, e di supporto all’Amisad, concessionaria del Campionato, ha avuto il lato più appariscente e spettacolare con l’esibizione di gruppi della tradizione quali i Gargarensi, che per l’occasione hanno presentato il loro ultimo lavoro nel CD dal titolo inequivocabile “ Essenze “, i Prapatapumpa con il corpo di Ballo , Aria Sonora, i Cantori di San Giovanni con a capo Michele Rinaldi, premiato dal Sindaco per il lavoro di ricerca svolto negli anni a tutela della tradizione, Li Spruvvist, con l’anteprima dei Tarantula Garganica e di Santino Caravella, nella loro esibizione del 29 agosto, data dell’apertura della splendida mostra del Fotografo internazionale Francesco Cito che rimarrà aperta sino all’8 settembre presso il Chiostro Comunale, all’esibizione dei concorrenti e dei maestri di giuria quali Mario Toscano, ai Piccoli dell’Eco del Gargano magistralmente accompagnati dalla loro maestra Teresa, al Campione del Mondo 2017 Giuseppe Ciullo che ha letteralmente infervorato la piazza con la sua musica innovativa per organetto senza dimenticare la magistrale esibizione del soprano Maria Luigia Martino accompagnata al piano forte dal M^ Luca ha estasiato per capacità , bravura ed empatia.

Un campionato che iniziato già da tempo con manifestazioni parallele, ha visto una partecipazione incredibile, una voglia di esserci al di fuori dagli schemi, che ha suscitato interesse e partecipazione in tutto il suo corso e che ha dimostrato la vera forza di una Splendida San Giovanni Rotondo : l’aggregazione e l’accoglienza.

Un ottimo viatico per le prossime iniziative che il Comune sta mettendo in campo e che culmineranno per il 2018, con la Festa Mondiale dei Popoli di Novembre, alla preparazione di un festival unico come il festival della Canzone d’Autore a direzione Molisana con Lino Rufo e Maurizio Varriano.

Presenti alla Manifestazione ed alla premiazione, oltre l’Amministrazione Comunale rappresentata dal Sindaco Costanzo Cascavilla, dall’Assessore Nunzia Canistro, dal Consigliere Claudio Russo e dal delegato allo Sport, Michele Centra, la Consigliera Regionale del Molise, Aida Romagnuolo, i Sindaci di Montorio dei Frentani , Nino Ponte, sindaco ospitante l’edizione del 2017, Claudio Costanzucci, sindaco di Cagnano varano e Vice Presidente del Parco del Gargano, Michele Merla, sindaco di San Marco in Lamis, Franco Budrago, segretario e tesoriere del DUC.

Una curiosità… I trofei per i Campioni del Mondo sono stati realizzati, come l’anno scorso, da un artigiano “ contadino “ Molisano, Antonio Prisco che ha realizzato in pietra locale un organetto vero e proprio.