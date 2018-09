Post sisma, hospice di Larino per cure palliative dichiarato inagibile

In attesa della tanto sospirata emergenza nazionale, che dovrebbe arrivare dal Governo in questi giorni e che prevede l'erogazione di due milioni di euro subito e di altri due milioni in un secondo momento, per le necessità più urgenti arriva un'altra cattiva notizia. Che coinvolge non solo i paesi terremotati ma fa cadere una brutta tegola anche sul già martoriato sistema sanitario regionale.

L'hospice di Larino ha infatto rilevato criticità strutturali ad un pilastro dovute al terremoto.

Per questo motivo il sindaco, Giuseppe Puchetti, ha emesso un'ordinanza che dichiara 'temporaneamente inagibile'la struttura, centro di eccellenza per le cure palliative che può accogliere 16 malati e le loro famiglie. I pazienti, dunque, potrebbero essere trasferiti all'ospedale 'Vietri'. La struttura sanitaria è un piccolo gioiello, di proprietà dell'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem), guidato dal dott. Mariano Flocco, con un bacino di utenza che, oltre al Molise, include Abruzzo, Puglia, Campania e Lazio.