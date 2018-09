Sfruttamento della prostituzione, la squadra mobile di Campobasso "sigilla" una casa chiusa abusiva

Le prestazioni andavano dalle 50 alle 150 euro. Accadeva in una casa dove veniva esercitata la prostituzione nei pressi del cimitero cittadino di Campobasso. Si tratta di una abitazione privata e il tutto avveniva nelle modalità di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. La polizia ha scoperto tutto in seguito a varie segnalazioni di cittadini che avevano notato un notevole via vai di persone.

E' così che la Squadra Mobile ha deciso di predisporre specifici servizi di appostamento, facendo irruzione nella villetta dove venivano identificati due cittadini rumeni (un uomo e una donna) intenti nell’attività di prostituzione.

Con la “collaborazione” di un signore di Campobasso (il quale veniva ricompensato attraverso prestazioni sessuali per essersi attivato nel trovare l’abitazione e metterla a disposizione dei rumeni), i due, pubblicizzavano le loro “performance” su un noto sito web di incontri e ricevevano i numerosi clienti che pagavano le prestazioni. L’attività diprostituzione esercitata nella casa di appuntamenti, che risultava particolarmente florida, veniva pertanto interrotta mentre l’immobile veniva restituito all’ignaro proprietario che era convinto di aver concesso in locazione la villa ad una persona che avrebbe dovuto abitarla con la sua famiglia. Sono in corso ulteriori indagini.