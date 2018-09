Agnone, polo scolastico non pronto per l'inizio delle scuole: si profila la soluzione dei doppi turni

Polo scolastico i lavori sono fermi. E' quanto denunciano le mamme dei bambini di Agnone, che dovrebbero rientrare a scuola la prossima settimana insieme a tutti i piccoli colleghi dei comuni residenti nel territorio della regione Molise. Ma per loro l'inizio dell'anno scolastico si presenta come una vera e propria incognita.

Infatti per gli alunni della scuola elementare e per quelli dell'istituto alberghiero si profila un inizio dell'anno con i doppi turni. Ma la decisione non verrà presa prima di domani. Quando i vigili del fuoco si recheranno negli stabili delle vecchie scuole che ospitano i ragazzi e dovranno decidere quali aule scolastiche sono praticabili e quali no. Dopo la certificazione dei pompieri, sarà il sindaco Marcovecchio a dover incontrare la dirigente scolastica delle elementari e decidere, nell'ambito di questa riunione, quale sarà il destino per i primi giorni di questo anno scolastico targato 2018- 2019.

Si va verso la soluzione dei doppi turni, con le scuole che dovranno rendersi responsabili dell'organizzazione di un orario delle lezioni che sia funzionale per i docenti ma soprattutto per gli studenti che hanno il diritto di non vedersi diminuire i giorni scolastici. I lavori sul nuovo polo scolastico, come aveva sostenuto il sindaco, devono essere realizzati entro l'8 ottobre. Data che non si sa se verrà rispettata e, qualora lo fosse, ci sono delle procedure da seguire prima che le lezioni possano riprendere nelle aule del nuovo polo.