Agnone, sicurezza nelle scuole, effettuate le verifiche dei vigili del fuoco: sabato incontro con i genitori

Oggi sono state effettuate le verifiche di staticità sugli edifici scolastici da parte dei Vigili del Fuoco di Agnone.

Gli edifici scolastici sottoposti a verifica,richiesta dal comune di Agnone, sono stati quelli situati nel quartiere agnonese di San Marco che ospitano gli studenti dell'Istituto Alberghiero e alcune classi delle primarie e presso lo stabile di Via Pietro Micca che ospita le scuole Medie inferiori. Presenti al sopralluogo dei Vigili del fuoco il Sindaco di Agnone Marcovecchio, tecnici del comune e della provincia di Isernia. Dalla relazione dei Vigili del Fuoco, che sarà indirizzata al comune e alla provincia, si apprenderà l'esito delle verifiche odierne. Intanto l'ammiistrazione comunale ha fissato una riunione con i genitori, probabilmente per comunicare le decisioni assunte in merito alla riapertura della scuola. La riunione si terrà presso la Sala Consiliare di Palazzo San Francesco, sabato 8 Settembre alle ore 12.00.