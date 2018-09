Pioggia torrenziale solleva il lastricato di rivestimento di Piazza Plebiscito a Agnone

Ieri 6 settembre nelle ore pomeridiane si è abbattuto un violento temporale su tutto il territorio dell'Alto Molise. Molte le immagini della pioggia che scorreva a fiumi nelle strade di Agnone, Vastogirardi, Poggio Sannita, Belmonte, Pescolanciano. Pioggia utile e necessaria per i terreni e le coltivazioni , ma la violenza con cui si è abbattuta ha creato non pochi danni. Alberi spezzati, cunette che trasbordavano, piccoli smottamenti dei terreni e a Agnone in Piazza Plebiscito , una delle piazze più belle e suggestive del borgo antico, si è verificato un vero e ampio sollevamento dei sanpietrini che la rivestono e in alcuni punti si sono create delle vere e proprie buche. Pronto l'intervento degli addetti comunali che transennavano i settori più a rischio per la circolazione. Sui social a seguito delle immagini circolate sul web le osservazioni e i commenti critici sull'accaduto in relazione alle modalità in cui vengono svolti i lavori pubblici e la scarsa manutenzione delle strade e delle piazze da parte del comune, il commento più pungente di un nostro lettore: "Non e' possibile che una pioggia smonti una quasi intera piazza"