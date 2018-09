Comune di Agnone: Possibili disservizi in alcune zone dovuti ai lavori di risanamento del serbatoio "Castelnuovo"

Il comune informa:https://www.facebook.com/?ref=logo

"Si avvisa la cittadinanza che, nel periodo dal 10 al 24 Settembre verranno eseguiti i lavori di risanamento del serbatoio "Castelnuovo". Pertanto potrebbero verificarsi disservizi nella distribuzione di acqua nelle seguenti zone:

a) Viale Castelnuovo dal numero civico 81 a salire;

b) I e II traversa di Viale Castelnuovo;

c) Località " Castelnuovo", "La Scossa", "Torrette", "Stanchillo" e "Santo Stefano". Gli operatori si attiveranno per eseguire i lavori nel più breve tempo possibile e nei tempi tecnici necessari. Si pregano gli utenti interessati ad attivare, per chi ne è in possesso, le autoclavi presso le proprie abitazioni. Per informazioni: 0865 723226, 3356680394, 3356905092"