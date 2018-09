Pietrabbondante, i carabinieri salvano un ragazzo autistico di 26 anni

Momenti di forte apprensione per una famiglia di origine campana, in visita ad alcuni amici di Pietrabbondante, che nel weekend hanno perso improvvisamente di vista il loro figlio di 26 anni affetto da autismo, non riuscendo più a rintracciarlo. A dare l’allarme al “112” un uomo del posto al quale la famiglia aveva chiesto aiuto. Immediatamente veniva attivato il dispositivo di ricerca, proiettando prontamente sul territorio diverse pattuglie dell’Arma e coinvolgendo anche i Vigili del Fuoco di Isernia ed il Soccorso Alpino.

La pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Agnone, dopo aver percorso le strade della zona interessata, riusciva ad individuare lungo la Strada Provinciale San Mauro, un ragazzo le cui descrizioni coincidevano con quelle fornite dalla Centrale Operativa dell’Arma.Il giovane appariva smarrito e confuso ed alla vista dei militari sorrideva loro e si accertava che era proprio il ragazzo allontanatosi ore prima.Sul posto interveniva il papà del giovane che, visibilmente commosso, esprimeva la sua profonda riconoscenza ai Carabinieri che abbracciava con affetto, ringraziandoli per lo scampato pericolo