Primi dati sulla scuola molisana per l’anno scolastico 2018/2019 dall' Ufficio Scolastico Regionale per il Molise

in occasione dell'avvio delle attività didattiche, previsto in Molise per il prossimo 13 settembre, alcuni dati statistici riferiti alla Comunità scolastica regionale. In allegato anche il focus sui dati nazionali diffuso dal Miur.

Si comunica che la dott.ssa Anna Paola SABATINI, Dir. dell'U.S.R. Molise, sarà presente il prossimo 13 settembre, per un breve saluto, nei plessi scolastici dei comuni di:

Petacciato, Guglionesi, Palata e Montecilfone con il seguente orario:

Petacciato alle ore 8:00;

Guglionesi alle ore 9:00;

Palata alle ore 10:00;

Montecilfone alle ore 10:45.

Si forniscono di seguito i primi dati sulla scuola molisana per l’a.s. 2018/2019. I dati forniti sono estratti dai monitoraggi relativi alle operazioni svolte dagli uffici provinciali al 29 agosto 2018. Poiché le operazioni da parte degli uffici territoriali sono ancora in corso, i dati prospettati sono dati parziali e potranno subire delle variazioni nel corso dei prossimi mesi.

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Il numero delle Istituzioni principali sedi di direttivo per l’a. s. 2018/2019 in Molise non è variato. Sono presenti 55 Istituzioni principali: 53 Istituzioni scolastiche e 2 Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA).

Delle 55 istituzioni statali si hanno:

3 Circoli didattici;

26 istituti comprensivi;

1 istituto di I grado

23 tra istituti secondari di II grado e istituzioni educative.

ALUNNI E CLASSI

Per l’a.s. 2018/2019 in Molise si registrano:

38.079 alunni. Di cui 1.078 con disabilità.

2.052 classi

Nel dettaglio la distribuzione per la regione Molise per livello scolastico degli alunni, delle classi e degli alunni con disabilità è la seguente:

MOLISE ALUNNI CLASSI 38.079 2.052 INFANZIA PRIMARIA I GRADO II GRADO ALUNNI CLASSI ALUNNI CON DISABILITA’ ALUNNI CLASSI ALUNNI CON DISABILITA’ ALUNNI CLASSI ALUNNI CON DISABILITA’ ALUNNI CLASSI ALUNNI CON DISABILITA’ 5416 291 107 11.228 689 296 7.523 390 255 13.912 682 420

La distribuzione degli alunni tra le due provincie Molisane è la seguente:

Provincia INFANZIA PRIMARIA I GRADO II GRADO Alunni Alunni Alunni Alunni Alunni Campobasso 28.464 3.784 8.227 5.605 10.848 Isernia 9.615 1.632 3.001 1.918 3.064 TOTALE 38.079 5.416 11.228 7.523 13.912

FONTE: Organico di Fatto a.s. 2018/2019 aggiornato al 29/08/2018.

Per quanto riguarda i posti, in Organico di Fatto al 29/08/2018 la situazione distinta per provincia è la seguente: