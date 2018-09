Agnone, a due giorni dall'avvio dell'anno scolastico si brancola nel buio

Il 13 di settembre la data prevista per l'apertura delle scuole in Molise. A soli due giorni dalla data prefissata nella bella cittadina altomolisana di Agnone, famiglie e studenti brancolano nel buio. Le scuole apriranno e dove? Il nuovo polo scolastico non vede la fine lavori e le vecchie scuole , in particolare il plesso di San Marco che ospita l'Istituto Alberghiero e alcune classi delle scuola primaria e il plesso di Via Pietro Micca che ospita gli studenti delle medie, non rispondono ai requisiti previsti. Con l'intervento del Consigliere regionale M5S Greco il problema e' emerso in maniera eclatante e a fronte di richieste giunte al comune di Agnone di produzione di ulteriori certificazioni necessarie alla sicurezza, il Sindaco, l'Ente Provincia, traccheggiano nel prendere una decisione e renderla nota. In ogni caso siamo certi che il consigliere M5S Greco, rivestendo un ruolo politico regionale, abbia esteso la richiesta fatta per le scuole di Agnone a tutte le scuole molisane, e i senatori e ministri competenti leghisti e pentastellati, abbiano avviato la medesima procedura per tutte le scuole d'Italia e altrettanto abbia fatto la ministra Grillo per tutti gli ospedali d'Italia.

Si ventilano varie ipotesi per la soluzione e dare avvio all'anno scolastico ma la più vociferata è quella di chiudere il plesso San Marco trasferendo gli studenti dell'alberghiero presso l'Itis, le classi delle scuole medie di Via Pietro Micca presso il liceo scientifico Giovanni Paolo I e per le classi della primaria si parla della scuola di Poggio Sannita. Ma sono solo ipotesi ventilate che segnaliamo ad onor di cronaca. Gli studenti e le famiglie attendono notizie ufficiali e a due giorni dalla scadenza non certo si può più derogare