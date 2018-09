Isernia: I Carabinieri denunciano un straniero per furto di una borsa contenente denaro contante e telefonini ai danni di una donna

Continuano in tutto il territorio della provincia di Isernia le attività dei Carabinieri per contrastare le diverse forme di criminalità, in particolare il fenomeno dei furti che risultano tra i reati che creano maggior allarme sociale. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, a termine di mirate indagini, hanno denunciato un ragazzo del Bangladesh, con l’accusa di aver sottratto una borsa contenente denaro contante e telefonini ai danni di una donna di questo centro. Grazie ad un’attenta ricostruzione della dinamica dei fatti i militari sono riusciti ad identificarlo, e l’interessato dovrà rispondere del reato di furto con strappo.