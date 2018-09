Consiglio regionale, schiaffo in faccia agli agnonesi: la discussione sul Polo Scolastico si interrompe sulla bocciatura della mozione del 5 stelle

La situazione del Polo scolastico di Agnone, che ha provocato anche uno slittamento dell'avvio dell'anno scolastico ad Agnone, è arrivata oggi anche in consiglio regionale. Ma come è arrivata così è stata bloccata, nonostante l'appoggio ad Andrea Greco (Movimento Cinque Stelle), anche da parte dei consiglieri del Pd Vittorino Facciolla e Micaela Fanelli giunta nonostante i forti scontri di qualche ora prima sulla questione vaccini.

Tutto questo perché la maggioranza di centrodestra e il Governatore Donato Toma hanno rifiutato con 9 voti contrari e 8 a favore, di iscrivere all'ordine del giorno la mozione firmata da Greco, Primiani, Fontana e De Chirico, che aveva come oggetto quello di impegnare la Giunta Regionale a liquidare immediatamente all'impresa che sta eseguendo i lavori di rifacimento del polo scolastico. Il centrodestra si è rifiutato di discutere appigliandosi a un cavillo: Greco infatti aveva chiesto il voto nominale.

Toma in persona è andato oltre. Rispondendo all'interrogazione di Greco aveva già sostenuto che i soldi ci sono ma possono essere sbloccati solo con la chiusura del consuntivo relativo all'anno 2017. Ma il capogruppo del Movimento si è ritenuto insoddisfatto di questa risposta che tra l'altro era già stata inviata in forma scritta in data 30 luglio 2018.

Una situazione che in un mese e mezzo si è evoluta e ha portato gli studenti di Agnone ad essere trasferiti in altri istituti. Uno smacco all'Altomolise, quello che arriva oggi dal centrodestra, di cui questo territorio già così martoriato e con una amministrazione dello stesso colore di quella della Giunta regionale non aveva minimamente bisogno.

Per ascoltare la diretta integrale della discussione dell'interrogazione cliccare qui .