Chiusura viadotto Sente.Don Francesco: raggiungere Agnone e l'ospedale quasi impossibile per i dializzati

Don Francesco Martino commenta la chiusura del Viadotto Sente e la ricaduta negativa sull' economia locale e la difficoltà sulla mobilità tra Alto Molise e Alto Vastese

Ultimora: lunedì o al massimo Martedi chiuderà il ponte di Castiglione. È veramente la fine per le scuole, l'ospedale e il commercio : meno 2.500 persone con Schiavi e Fraine che non potranno più recarsi ad Agnone che fino a quel giorno disterà max 20 minuti, poi da lunedì oltre un ora; strada vecchia su cui sono passato ieri praticamente franata e in condizioni disastrose in più punti che richiederà una manutenzione pari ai lavori del ponte e soprattutto se ripristinata inagibile x corriere e mezzi pesanti; medico della dialisi e dializzati dell'Abruzzo che non si sa come potranno arrivare; il problema esisteva dal 2006 ed è rimasto stabile fino ad oggi, ma adesso se se ne sono accorti: da ringraziare il Presidente Raffaele Mauro che per 4 soldi ha accettato la retrocessione della strada dall'ANAS, putroppo l'ing. capo della Provincia, chi non ha seguito la pratica per la ristatalizzazione dell'arteria, ecc. ecc. Dire che è una catastrofe è un eufemismo. Purtroppo c'è anche altro problema: se il viadotto viene chiuso non potrà più riaprire perché nessuno può fare le certificazioni oggi richieste dalle normative... andrebbe abbattuto e ricostruito daccapo.