Cibo e moda, l'artigianato di qualità protagonista di Food&Fashion

Il significato magico e prezioso custodito nel miele. La direzione artistica della quarta edizione di ‘Food&Fashion’ affidata al marchio internazionale MARCOBOLOGNA si è edificata tutta attorno a questo primo tassello, perno di quello che sarà un evento che, ancora una volta, promette di stupire.

Né sono certi gli stilisti Marco Giugliano e Nicolò Bologna che firmeranno ‘Mieleganza’ con in passerella gli abiti del loro marchio, conferito in licenza all’azienda molisana ModaImpresa.

Il 13 settembre l’iniziativa, in scena all’Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente ‘Leopoldo Pilla’ di Campobasso, finanziata dalla Regione Molise, fa parte del cartellone regionale ‘Turismo è Cultura’, promosso dall'Assessorato al Turismo e alla Cultura della Regione Molise. L’evento, che ha visto anche la partecipazione del Comune di Campobasso, Assessorato alle Attività produttive, valorizzerà ancora una volta due tendenze e assi portanti del panorama Made in Italy: il Food e il Fashion.

A fare da file rouge questa volta sarà il miele. Già la denominazione ‘Mieleganza’ vuole sottolineare quanto queste due parole mescolate insieme siano assonanti e contaminate l’una con l’altra.

Associare il miele al colore oro per i decori, gli allestimenti è stato immediato per i due stilisti che riproporranno sui tessuti la preziosità di questo alimento, mentre si ispireranno all’ape come elemento naturale di fascino, seduzione ed eleganza. Il concetto di donna per MARCOBOLOGNA si traduce proprio così: forte e contemporanea dallo spirito romantico e nostalgico.

Il miele e le api, la dolcezza e la forza: un contrasto affascinante che ha stimolato sia la creatività degli stilisti che quella dello chef. Sul loro estro si fonderà, infatti, quella che è divenuta, nel corso degli anni, una vetrina d’eccezione per promuovere la cultura regionale e valorizzare le identità locali, come volano per uno sviluppo del territorio, capace di salvaguardare le tradizioni produttive del Molise: dal tessile all’agroalimentare.

I capi della collezione Fall Winter 2018 MARCOBOLOGNA e i piatti dello chef Adriano Cozzolino, che porterà in tavola i prodotti a km 0 della prima Bottega Italiana a marchio Coldiretti, nata all’interno di una scuola, sapranno stupire nel gusto e nei dettagli: protagonisti illuminati di un viaggio paradisiaco dei sensi.

Un itinerario, che sarà possibile percorrere solo all’interno dell’Istituto Pilla di Campobasso, la scuola molisana divenuta da tempo motore propulsore di uno scambio sinergico e bidirezionale con il tessuto produttivo e il territorio, di cui di fatto esprime la migliore identità.