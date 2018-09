Frosolone, anche quest'anno arriva la festa del Plein air

Immancabile, anche quest'anno, si ripropone a Frosolone la Festa Nazionale del PleinAir, giunta alla undicesima edizione, organizzato dall'Associazione Paesi Bandiera Arancione. L'evento, unico nel suo genere e molto apprezzato dai camperisti, si svolgerà il 29 e 30 settembre 2018. Il Comune di Frosolone, con la preziosa collaborazione dell'Associazione "Molise da Scoprire", è pronto ad accogliere i camperisti che verranno da tutte la parti d'Italia per guidarli alla scoperta dei tesori del centro storico e della montagna. Ci sarà poi il momento di far assistere loro all'antica arte della forgiatura e alla lavorazione del caciocavallo e delle scamorze con degustazione dei prodotti. Questo il programma completo delle due giornate: 28 settembre Arrivo dei camper nell’area riservata presso la Piscina Comunale di Frosolone in via Dante. 29 settembre - Ore 12:00 accoglienza camperisti – Ritrovo e aperitivo di benvenuto “sotto in vecchio tiglio” presso la Chiesa di Santa Maria delle Grazie; Ore 15:00: passeggiata in montagna e degustazione di prodotti tipici in una casetta dei pastori; - Ore 21:30: passeggiata nel centro storico e visita al Museo del Costume. 30 settembre - Ore 9:00 visita guidata al Museo dei Ferri Taglienti e Forgiatura; - a seguire: visita alla Casetta del Pastore con lavorazione del formaggio e degustazione; - Ore 12:30 - Saluti Per informazioni e prenotazioni: "Molise da scoprire": molisedascoprire@gmail.com - tel. 328.7639268