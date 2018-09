La Regione sempre più vicina agli agricoltori: tornano le agevolazioni sul carburante

L'assessore regionale all'Agricoltura, considerate le avverse condizioni climatiche degli ultimi mesi, i danni procurati dalle violente e copiose precipitazioni e tenuto conto, in generale, delle molteplici criticità che le aziende agricole locali sono costrette ad affrontare, ha ritenuto opportuno ripristinare il ristoro del 23% del carburante agevolato per uso agricolo.

"Tale provvedimento - spiega Nicola Cavaliere - giunge proprio in un momento complicato per l'intero settore e la Regione vuole in questo modo aiutare, in modo concreto, chi produce, investe e lavora duramente nonostante le tante e oggettive difficoltà".

"I danni ai raccolti provocati dalle recenti bombe d'acqua - aggiunge poi l'assessore - sono ingenti e per queste ragioni chiederemo presto al governo nazionale il riconoscimento dello stato di calamità".

Le agevolazioni sul carburante per uso agricolo entrano in vigore oggi e le aziende possono presentare la domanda presso gli uffici UMA della Regione entro e non oltre il 20 ottobre 2018.