Lavoro domenicale, Molise al quinto posto: sopra la media nazionale

Il Ministro del Lavoro Luigi Di Maio è intenzionato a far lavorare a turno gli esercizi commerciali la domenica. L'arcivescovo di Campobasso Bojano Giancarlo Bregantini, dopo aver attaccato la Lega per la questione migranti, ora ha espresso parere favorevole all'azione di governo. Che si conforma alla sua richiesta fatta già in occasione della visita di Papa Francesco in Molise.

Ma qual'è l'incidenza del lavoro domenicale in regione. Ce lo dice una ricerca della Cgia Mestre: il Molise al quinto posto in Italia tra le realtà territoriali dove il lavoro domenicale è più diffuso. Lo studio, che si rifà ai dati Istat, è relativo al 2016 e indica nel 23,6% gli occupati alla domenica sul totale dei dipendenti in regione. Questa particolare classifica è guidata dalla Valle d'Aosta (29,5%), Sardegna (24,5%), Puglia (24%) e Sicilia (23,7%). In coda si posizionano Emilia Romagna (17,9%), Marche (17,4%) e Lombardia (16,9%). La media nazionale si attesta al 19,8%. Rispetto agli altri Paesi europei, fa sapere la Cgia, l'Italia si posiziona negli ultimi posti della classifica tra chi lavora di domenica. Se nel 2015, in riferimento ai lavoratori dipendenti, la media dei 28 Paesi Ue era del 23,2%, con punte del 33,9% in Danimarca, 33,4% in Slovacchia e del 33,2% nei Paesi Bassi, in Italia la percentuale era del 19,5%. Solo Austria (19,4%), Francia (19,3%), Belgio (19,2%) e Lituania (18%) presentavano una quota inferiore.