In Molise e in Campania il progetto B-Future della Fondazione Neuromed. Un percorso per studenti e cittadini, sulle tracce del progresso scientifico

Saranno due le regioni coinvolte da B-Future: Molise, nell’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli, e Campania, nel Polo di Ricerca Neurobiotech di Caserta. Il coinvolgimento della rete degli I.R.C.C.S. delle Neuroscienze, con le loro iniziative, arricchirà il programma estendendolo all’intero territorio nazionale.

L’incontro tra scienza e cittadini avverrà attraverso visite guidate, laboratori interattivi, iniziative culturali a cavallo tra cultura scientifica e cultura umanistica. E alla fine il valore più importante: le persone, i ricercatori, coloro che la meraviglia della scienza la vivono ogni giorno. Saranno loro a incontrare giovani e adulti, per raccontare il proprio lavoro, rispondere a domande, illustrare le complessità delle sfide che affrontano e, naturalmente, le speranze.

Due convegni, infine, segneranno momenti particolari di questa iniziativa. Venerdì 28, alle 17,30 nell’I.R.C.C.S. Neuromed, il simposio “Investire nei giovani ricercatori per disegnare il futuro dell’Europa” evidenzierà ciò che l’Europa fa per la ricerca attraverso le testimonianze di giovani ricercatori beneficiari di finanziamenti nell’ambito del programma Horizon 2020. Sabato 29 alle 10,30, nel Complesso Monumentale Belvedere di San Leucio a Caserta, si affronterà l’attualissimo tema “Le fake news in medicina: una patologia dell’informazione”.

“Notte Europea dei Ricercatori non è solo conoscenza del mondo della ricerca – ha detto Mario Pietracupa, Presidente Fondazione Neuromed - ma emozione per tutti coloro che si avvicinano ai grandi temi scientifici. Non può esserci futuro senza conoscenza, se non c'è amore per la nostra storia e per le scoperte che hanno portato al progresso della società non c'è amore per il Paese”.

“La ricerca è il futuro. – ha poi affermato Emilia Belfiore, Resp. Ufficio Ricerca e Sviluppo IRCCS Neuromed – Un’affermazione questa che assume ancora più valore per gli istituti che fanno sanità fondata sulla ricerca. L'ambizione di B-future è far comprendere ai cittadini quanti è prezioso il lavoro svolto con metodo scientifico all’interno del laboratorio per garantire i più efficaci mezzi di prevenzione, diagnosi e cura delle patologie più diffuse”.

B-FUTURE è promosso dalla Fondazione e dall’IRCCS Neuromed in collaborazione con:

Rete degli IRCCS delle neuroscienze

Centro Italiano di Ricerca Aerospaziale

Università di Scienza e Tecnologia di Huazhong (Cina)

Consorzio Campania Bioscience - Università Vanvitelli

Università Parthenope – Dipartimento di Scienze Motorie e Dipartimento di Ingegneria

Ufficio Scolastico Regionale del Molise

Scuole superiori di Caserta e provincia

Polo Museale del Molise.

