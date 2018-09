Scuola, 38mila studenti in classe 13/9. Nella ripartizione prevale la provincia di Campobasso

CAMPOBASSO, 11 SET - In Molise il nuovo anno scolastico inizierà il 13 settembre. In occasione dell'avvio delle attività didattiche l'Ufficio scolastico regionale (Usr) ha fornito alcuni dati: sono 38.079 gli studenti, di cui 1.078 con disabilità, che per la prima volta, o in continuità, frequenteranno le lezioni nelle 2.052 classi distribuite sull'intero territorio regionale. Di seguito la distribuzione tra le due province. Campobasso: 28.464 alunni di cui 3.784 dell'infanzia, 8.227 primaria, 5.605 primo grado e 10.848 secondo grado. A Isernia 9.615 alunni di cui 1.632 infanzia, 3.001 primaria, 1.918 primo grado e 3.064 secondo grado. Per quanto riguarda il personale docente i posti in organico di fatto, al 29 agosto, sono: Campobasso 2.590, Isernia 901, mentre gli insegnanti di sostegno sono 560 a Campobasso e 163 a Isernia. (ANSA).