Agnone perde un pezzo importante, l'ex vicesindaco Cacciavillani lascia il paese per emigrare nelle Marche

Maurizio Cacciavillani,politico, ex vice sindaco, ex Assessore ai lavori pubblici di Agnone, ex componente della segreteria del Pd molisano, con la sua famiglia decide di emigrare e si trasferisce nelle Marche.

Lascia il paese dove è nato, cresciuto e svolto ruoli significativi a favore della comunità molisana e agnonese.Maurizio Cacciavillani, noto esponente del Pd molisano e attualmente presidente della società in house della regione Molise , Molise Dati, un personaggio cardine, conosciuto da tutti, amato e da alcuni inviso, ma mai indifferente. Da vicesindaco in molti ricordano il suo impegno a favore di servizi, opere pubbliche per Agnone. Noto il suo impegno sul recupero delle perdite idriche dell'acquedotto, che ha garantito agli agnonesi quattro anni di non interruzioni dell'acqua corrente nelle case,la partenza della raccolta differenziata, l'illuminazione, l'attenzione alle imprese, alla promozione dei prodotti locali e di eventi come la 'Ndocciata, portata sui Navigli a Milano, non ultimo il nuovo Polo Scolastico. Un lavoro politico importante frutto della sinergia di una giunta virtuosa di cui Cacciavillani ne era la punta di diamante in strettissima collaborazione con il compianto Sindaco Carosella. Un pezzo della storia di Agnone va via e a chi rimane, rimane l'amaro in bocca e ci si chiede: Se dai paesi molisani va via anche chi ha fortemente creduto, si è adoperato per un rilancio locale per contrastare lo spopolamento,torna logico dedurre che i piccoli comuni oramai hanno sempre meno da offrire, meno occasioni da creare per i propri abitanti?

Altomolise.net augura una felice vita all'ex vicesindaco e a tutta la sua famiglia