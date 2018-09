Sisma, Federico (5 stelle) : la relazione della Regione era insufficiente, ecco perchè solo 2 milioni di euro

E' scontro istituzionale tra parlamentari 5 stelle e governo regionale riguardo all'ottenimento dello stato di emergenza per il sisma del 14 e 16 agosto 2018 con epicentro a Montecilfone. Dure le dichiarazioni del parlamentare Antonio Federico, che dal primo momento si è messo in moto per risolvere la questione emergenziale.

''Il governo ha concesso 2 milioni di euro al Molise - dichiara - perché è quanto indicato dalla Protezione civile sulla base della legge e di quanto la Regione non ha richiesto". La dichiarazione del parlamentare molisano rispedisce al mittente le critiche mosse al Governo Conte sugli esigui stanziamenti per lo Stato di Emergenza chiesto dalla Regione.

"L'importo di 2 milioni di euro - spiega - è stato indicato al governo nazionale da parte del Dipartimento della Protezione civile nel pieno rispetto della legge e di quanto richiesto dalla Regione, anzi, di quanto non ha richiesto la Regione per lo stato d'emergenza. È direttamente l'ufficio tecnico del Dipartimento centrale della Protezione civile a specificare che la relazione della Regione è carente di alcune segnalazioni. Manca, ad esempio, la parte riguardante l'autonoma sistemazione, cioè il ristoro dei cittadini".