Primo giorno di scuola,la sindaca di Vastogirardi Lucia Masciotra: Buona scuola per tutti

Inizia un nuovo anno scolastico per i bambini della scuola primaria e la scuola dell'infanzia della comunità di Vastogirardi. Il Sindaco Lucia Masciotra e la consigliera, delegata alla scuola e all'infanzia, Franca Di Tella si sono recate a portare gli auguri dell'Amministrazione comunale ai bambini, alle maestre e al personale della scuola di Vastogirardi. Le problematiche sono tante, sono quelle dei piccoli comuni di queste terre alte che lottano per la sopravvivenza, ma l'Amministrazione comunale è a disposizione per affrontare nel migliore modo possibile il nuovo anno scolastico, con la collaborazione Amministrazione, scuola, genitori i nostri bambini vivranno serenamente il loro percorso didattico ancora nel loro paese. I nostri bambini sono per noi la priorità assoluta.Che sia una Buona Scuola per tutti.